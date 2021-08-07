ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация планирует добиться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов.

Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире.

Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — написал Поздняков в Instagram.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что обсудит с юристами возможность обжаловать результаты финальных соревнований