Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил об отказе приезжать в сборную России в телефонном разговоре с новоиспеченным главным тренером Валерием Карпиным Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — сказал источник.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее Марио Фернандес высказался о провальном выступлении команды на Евро-2020.