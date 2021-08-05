Канчельскис: скоро Зарема будет тренировать «Спартак», а гендиректором станет Бузова

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешней ситуации в «Спартаке». Напомним, 4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

«Я согласен с Федуном в том плане, что российский футбол полностью деградировал. Говорю об этом уже давно. Вчера мы в очередной раз увидели уровень наших клубов на европейской арене. «Спартак» всегда бросался в крайности, стабильности в клубе нет уже много лет.

Канчельскис считает, что Леониду Федуну следует запретить своей супруге Зареме Салиховой публично высказываться о футболе. По мнению экс-футболиста, из-за Салиховой происходит бардак в «Спартаке».

У нас одни девушки-эксперты. На футбольные эфиры приглашают Бузову. Скоро дойдет до такого, что Зарема будет тренировать «Спартак», а гендиректором станет Бузова. Все это плачевно. Но «Спартак» всегда таким был: интриги, склоки, сплетни. Но рыба гниет с головы, надо навести порядок. Жаль болельщиков — они привыкли видеть «Спартак» на вершине. Все еще помнят времена Романцева. Самая титулованная команда с огромной армией поклонников по всей России», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Зарема Салихова отреагировала на высказывание бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской.