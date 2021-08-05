Пловец едва не лишился глаза на Олимпиаде

Британский пловец Эктор Пардо едва не лишился глаза во время заплыва на 10 км на открытой воде на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсмен был вынужден досрочно завершить заплыв после того, как один из соперников локтем разбил ему глаз.

«Я кричал: «Мой глаз, мой глаз!» Я думал, что потеряю глаз, он кровоточил. Я вообще ничего не видел», — приводит слова Пардо «Би-би-си».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что лодка едва не задавила триатлонистов на Олимпиаде.