В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев

Американская газета The Wall Street Journal рассказала, благодаря чему российские спортсмены завоевывают медали на Олимпиаде.

«В разгар пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие: их собственную географию. Запершись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — отмечает издание.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.