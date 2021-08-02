«Спартак» узнал возможного соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов

Московский «Спартак» встретится с голландским ПСВ или норвежским «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если переиграет португальскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде турнира. Жеребьевка этапа проходит в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.

Первые матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры — 24 и 25 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 57 очков, взял серебряные медали первенства и завоевал путевку в квалификационный этап Лиги чемпионов.

Ранее технический директор лиссабонской «Бенфики» Луизао прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для своей команды. Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа.