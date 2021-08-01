Польша предложила помощь белорусской легкоатлетке, отстраненной от Игр

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище спортсменке из Белоруссии Кристине Тимановской.

Напомним, белорусская делегация на Олимпийских играх — 2020 сняла спортсменку со всех соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее сообщалось, что Чехия предложила визу Кристине Тимановской, чтобы она могла попросить о международной защите.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.