Белорусский спортсмен рад, что завоевал бронзу, а не золото на Олимпиаде

Прыгун в высоту из Белоруссии Максим Недосеков оценил свое выступление на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Легкоатлет занял третье место, показав такой же результат, как завоевавшие золото катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери (по 2,37 метра). В отличие от соперников у белоруса была одна неудачная попытка на стартовой высоте 2,19 метра.

«Я в шоке. 23 года, а у меня уже бронза Олимпиады с тем же результатом, что и у победителей.

Обидно? Я рад, что не получилось взять 2,19 с первой попытки и поэтому медаль — бронзовая, а не золотая. Все со временем. Можно начинать готовиться к следующим Играм, к следующим стартам, к чемпионату мира», — цитирует Недосекова «Матч ТВ».

Также спортсмен добавил, что выложился больше чем на максимум и рад, что не подвел тех, кто на него возлагал большие надежды.

Ранее Максим Недосеков поделился мнением о ситуации со легкоатлеткой Кристиной Тимановской.