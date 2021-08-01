«Зенит» на выезде уверенно обыграл «Ростов»

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 4:2 в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы у победителей на счету: Александра Ерохина (дважды), Сердара Азмуна и Вендела. У ростовчан отличились Николай Комличенко с пенальти и Максим Осипенко.

В первом туре сине-бело-голубые оказались сильнее подмосковных «Химок» (3:1), а «Ростов» проиграл московскому «Динамо» (0:2).

В следующем туре «Зенит» встретится дома с «Краснодаром» 7 августа. Начало матча в 17.00 мск. Команда Валерия Карпина с «Химками» на выезде 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

РПЛ. 2-й тур

«Ростов» — «Зенит» — 2:4

Голы: 0:1 — Ерохин (29), 0:2 — Азмун (п) (35), 1:2 — Комличенко (п) (45+2), 1:3 — Вендел (75), 2:3 — Осипенко (85), 2:4 — Ерохин (90+5).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забиты мячей. На 68-й минуте игрок красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти.