Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады за нарушение ограничений из-за COVID

Два грузинских дзюдоиста были исключены из соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио из-за нарушения коронавирусных протоколов, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, спортсмены, чьи имена не разглашаются, покинули олимпийскую деревню для осмотра достопримечательностей. В СМИ сообщали, что два серебряных медалиста по дзюдо были замечены на Токийской телебашне.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее сообщалось, что сборную Австралии по легкой атлетике отправили на карантин из-за коронавируса.