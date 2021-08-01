Гендиректор USADA призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов

Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, передает Yahoo Sports.

«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — заявил Тайгарт.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте.