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Петр Ян — о бое за пояс UFC: Стерлинг — леди, цыпленок, я изобью его жестко

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UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян жестко высказался по своему предстоящему сопернику за титул Алджамейну Стерлингу. Бойцы встретятся в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.

«Он не Алджамейн. Он <...>. Леди. Цыпленок. <...> . Я ко всем соперникам отношусь положительно кроме него. Этот пинат баттер не заслуживает уважения вообще. Просто скажу, что я изобью его очень жестко в этот раз.

Хотел бы я подраться два раза в этом году? Если бы цыпленок сейчас принял бой, мы бы подрались сейчас и в конце года. Но так как этот цыпленок задерживает весь дивизион, и еще непонятно, что он вычудит в конце, когда ему придется драться со мной, то... Он задерживает дивизион», — сказал Ян в подкасте Inside Fighting.

Напомним, Стерлинг и Ян встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259. Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен. Из-за дисквалификации пояс чемпиона UFC перешел от Петра к Стерлингу. Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее Стерлинг посетил Грузию и станцевал национальный танец.

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