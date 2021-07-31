Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
The National Interest оценил преимущество российского оружия под водой 09:57
Проценко объяснил, когда необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу 09:56
Российские гандболистки обыграли Францию в матче группового этапа Олимпиады 09:48
Акушер-гинеколог рассказала, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса 09:40
Названы самые популярные зарубежные писательницы современности 09:36
Карполь считает, что женская сборная России по волейболу способна выиграть медали ОИ 09:31
Байден вышел на встречу с губернаторами с желтым пятном на лице 09:25
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми справками... 09:21
Сборная России уступила Японии в полуфинале Олимпиады по дзюдо в миксте 09:13
Украинцев предупредили о подорожании коммунальных услуг на 70% 08:57
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Россиянка Зыкова установила рекорд ОИ в стрельбе с трех позиций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал по стрельбе из винтовки из трех позиций с 50 м.

Зыкова заняла первое место, набрав 1182 очка, что является новым олимпийским рекордом. Каримова закончила квалификацию на четвертом месте (1177).

Начало финала, в котором примут участие восемь спортсменок, запланировано на 10.00 по московскому времени.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в миксте.

«Я все так же себя чувствую лузером, потому что хочется в одиночке играть. Мне кажется, мы немножко суетились и как-то торопились, делали ошибки, которые обычно не делаем. Не могли поймать волну. В итоге первый сет ушел», — сказал Рублев.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав
За кого болеть на Играх, день восьмой: надежда на саблисток, пловцов и дзюдоистов
Женская сборная по сабле претендует на золото в восьмой день Олимпиады
Невероятная гандбольная развязка: Россия вырвала победу у Франции
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал Олимпиады
Байден оценил итоги первого раунда переговоров России и США по стратегической стабильности
Проценко развеял миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации
Карполь считает, что женская сборная России по волейболу способна выиграть медали ОИ
Байден вышел на встречу с губернаторами с желтым пятном на лице
Новости и материалы
The National Interest оценил преимущество российского оружия под водой
Проценко объяснил, когда необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу
Российские гандболистки обыграли Францию в матче группового этапа Олимпиады
Акушер-гинеколог рассказала, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса
Названы самые популярные зарубежные писательницы современности
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми справками о вакцинации
Сборная России уступила Японии в полуфинале Олимпиады по дзюдо в миксте
Украинцев предупредили о подорожании коммунальных услуг на 70%
Жители Измира засняли на видео падающий метеор
Португальский клуб приостановил переговоры по трансферу Зозули из-за протеста фанатов
Врач рассказал об опасности ангины и отита во время жары
Павел Воля рассказал, на что тратит свою зарплату
Иммунолог назвал сроки появления коллективного иммунитета
Российские саблистки вышли в финал командного турнира Олимпиады
Давление в модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
Сборной США удалось опротестовать дисквалификацию на финал ОИ в смешанной эстафете 4х400 м
Ученые допустили вероятность появления штамма коронавируса со смертностью 35%
Россия встретится с Японией в 1/2 финала командного турнира по дзюдо
Все новости
Россию обвинили в очернении кандидата в канцлеры Германии от партии «Зеленых»
Bloomberg считает, что Кремль ведет кампанию против Анналены Бербок
Как в нулевые: В России снова торгуют местами в очереди к автодилерам
Места в очереди на покупку автомобиля продают от 50 тыс. руб.
«Знаешь ли ты»: как песня связала «Спартак» и МакSим
Эксперт объяснил, почему песня МакSим стала популярна среди фанатов «Спартака»
«Настоящий мужик»: адвокат — о жизни Ефремова в колонии и его здоровье
Адвокат Ефремова осудил Пашаева за слова о серьезных проблемах со здоровьем у актера
Мировая экономика в зоне турбулентности: станет ли август «черным» для курса рубля
Эксперты дали прогнозы курсов доллара и евро на август
Авария на химкомбинате под Ростовом-на-Дону: шестеро в реанимации, один погиб
Стало известно о гибели одного из рабочих после аварии на химкомбинате «Каменский»
«Поменялся местами с теми, кого ловил»: подполковник сознался в убийстве школьницы
СК опроверг версию об интимной связи самарского полицейского с убитой школьницей
Кабмин попросили в ускоренном порядке запретить экспорт бензина
Новак заявил о возможном ограничении экспорта российского бензина
В Кремле назвали частным инцидентом нападение на росгвардейцев в Симферополе
Песков призвал не акцентировать внимание на национальности участников драки в Крыму
Сооснователь Finiko арестован. Чего от суда ждут обманутые вкладчики
После ареста сооснователя Finiko Доронина вкладчики требуют задержания его подельников
Свинские условия: как российских экспортеров мяса отрежут от ЕС
Птицеводы из РФ не готовы проявлять «гуманное» отношение к индейкам
Подводный универсал: в России достроили четвертый «Ясень»
Атомная подлодка «Красноярск» спущена на воду в Северодвинске
Как российские самолеты-амфибии тушат пожары на турецких курортах
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях