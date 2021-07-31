Россиянка Зыкова установила рекорд ОИ в стрельбе с трех позиций

Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал по стрельбе из винтовки из трех позиций с 50 м.

Зыкова заняла первое место, набрав 1182 очка, что является новым олимпийским рекордом. Каримова закончила квалификацию на четвертом месте (1177).

Начало финала, в котором примут участие восемь спортсменок, запланировано на 10.00 по московскому времени.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в миксте.

«Я все так же себя чувствую лузером, потому что хочется в одиночке играть. Мне кажется, мы немножко суетились и как-то торопились, делали ошибки, которые обычно не делаем. Не могли поймать волну. В итоге первый сет ушел», — сказал Рублев.