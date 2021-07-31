Португальский клуб приостановил переговоры по трансферу Зозули из-за протеста фанатов

Португальский клуб «Эшторил» приостановил переговоры по трансферу украинского игрока Романа Зозули из-за протеста фанатов, передает AS.

Болельщики заявили, что будут освистывать футболиста, если он наденет футболку клуба.

Напомним, многие болельщики в Европе считают, что Зозуля придерживается националистических взглядов.

Недавно фанаты испанского клуба «Алькоркон» раскритиковали возможный трансфер украинского футболиста Романа Зозули.

«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе. Такая идеология противоречит нашим ценностям», — заявили болельщики.

Ранее украинское посольство в Испании обратилось к испанским властям из-за протеста фанатов против футболиста Романа Зозули.

«Мы призываем испанские футбольные власти предпринять конкретные и решительные шаги, чтобы остановить несправедливые преследования Зозули. Ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!» — говорится в заявлении.