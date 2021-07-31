Роднина обвинила американцев в плохом воспитании

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу слов американской гребчихи Меган Калмо, заявившей о том, что ей противно видеть российских спортсменов на пьедестале почета Олимпийских игр в Токио.

По ее словам, у американской спортсменки дурной вкус.

«Нам, например, радостно за других спортсменов, мы можем им сопереживать. Могу точно сказать, что все расстроились, когда Байлз снялась с соревнований по спортивной гимнастике.

Они просто очень дурно воспитаны — вот и все. Американская гречиха просто очень плохо знает Олимпийскую хартию и устав Международного олимпийского комитета (МОК).

Не могу мерить ее ум, но если ты соревнуешься по какому-либо виду спорта, то должна знать не только правила этого вида спорта, но и соревнований», — сказала Роднина в беседе с «Чемпионатом».

Ранее сообщалось, что китайцы затравили японского чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике.