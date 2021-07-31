Двукратный победитель Лиги Европы может перейти в ЦСКА или «Краснодар»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк близок к переходу в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По его информации, хавбеком сборной Польши интересуются столичный ЦСКА и «Краснодар». Бронзовые призеры чемпионата России-2020/21 могут выручить за своего игрока порядка €1,5 млн.



Также отмечается, что Крыховяк лично попросил главного тренера «Локомотива» Марко Николича не включать его в состав на игру второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, из-за переговоров с другими командами.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в национальном первенстве, где забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России по футболу.