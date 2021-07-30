Дзюба заявил, что пора прекратить переживать из-за Евро-2020

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после старта сезона-2021/22.

«Всем хорошего дня и солнечного настроения! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда.

Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Попереживали и хватит», — сказал футболист в сториз Instagram.

На минувшем чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее место в своей группе и выбыла из турнира. Дзюба отметился на Евро забитым мячом с 11-метровой отметки в матче с Данией (1:4) и голевой передачей с финнами (1:0).

Ранее новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал о будущем в сборной России ее капитана Артема Дзюбы.