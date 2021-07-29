Боец UFC заявил, что был близок к убийству человека

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикленд рассказал, что был близок к убийству человека.

«Парень приставляет мне к голове дробовик. Я бью его по лицу, он падает, я беру оружие, и думаю, если я выстрелю сейчас, то будет ли для меня какая-либо юридическая защита? Я огляделся и увидел свидетелей, поэтому подумал, что если бы убил этого человека, то попал бы в тюрьму. Я разрядил оружие, отдал ему и ушел», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

Шон Стрикленд — американский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и KOTC (американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам — Газета.Ru). Владел титулом чемпиона KOTC в среднем весе.

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