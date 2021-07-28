Стало известно, кто предложил использовать музыку Чайковского на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об использовании фрагмента из Первого концерта Петра Чайковского взамен государственного гимна на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я и предложила его использовать. Получилось удачно, и это прекрасно, что каждый день звучит наш Первый концерт Чайковского, — цитирует Тарасову ТАСС.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что сменился лидер медального зачета Олимпийских игр — 2020, Россия — четвертая с семью золотыми медалями.