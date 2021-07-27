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Олимпиада 2020

Губерниев заявил, что российские пловцы недобрали несколько наград на Играх

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Матч ТВ

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские пловцы недобрали несколько наград на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Сказал Колесников, что когда плыли, у них орало что-то в голове. Это был я. Но мы недобрали медалей в плавании, например Малютин. Был бы в форме, приплыл бы третьим на 200 м. Потом эстафета 4×100, были бы в форме, призерами бы были. Ефимова и Чикунова могли за медали бороться. Спрос всегда с великих, после трех дней мы не добираем медалей. 4-5 медалей могли бы взять, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2020 на дистанции 100 метров на спине золото завоевал Евгений Рылов. Еще один представитель России Клим Колесников стал серебряным призером соревнований. Евгения Чикунова и Юлия Ефимова не сумели завоевать олимпийские медали на дистанции 100 метров брассом. Чикунова приплыла к финишу четвертой, Ефимова — пятой.

Ранее Губерниев заявил, что российские пловцы прервали гегемонию американцев. Он отметил, что представители США не проигрывали с 1996 года.

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