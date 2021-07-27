Страна с населением 63 тыс. человек впервые в истории завоевала золото Олимпиады

Представительница Бермудских островов Флора Даффи одержала победу над британкой Джорией Тейлор-Браун в финале Игр — 2020 по триатлону, став первой представительницей своей страны, завоевавшей золотую медаль Олимпиады.

Бермудские острова стали страной с наименьшей численностью населения (63 тыс.), которой удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр. Об этом сообщает Gracenote Olympic в Twitter.

До этого спортсмены из Бермудских островов завоевывали лишь бронзу по боксу на ОИ-1976.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее дисквалифицированный за допинг украинец Олег Верняев поздравил российских гимнастов с и победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.