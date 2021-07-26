Карпин назвал причину плохой подготовки молодых футболистов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о причинах плохой подготовки молодых футболистов, передает Sport24.

«Если детский тренер получает 20-40 тысяч рублей, он не может думать про футбол, детей. Ему приходится искать дополнительные источники заработка, думать, где он может заработать еще. Поэтому у многих молодых игроков часто нет базового футбольного образования», — сказал Карпин.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин рассказал о будущем в национальной команде нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.