Ефимова об опросе ВЦИОМа: 97% россиян не знают олимпийцев, значит, 3% знают меня

Шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Игр по плаванию Юлия Ефимова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому 97% россиян не знают ни одного отечественного олимпийца на Олимпиаде — 2020 в Токио.

«А другие три процента знают меня, я угадала? Как относиться к таким рейтингам? Не знаю, не верю в такое. Не тех людей, видимо, спрашивали», — цитирует Ефимову ТАСС.

25 июля спортсменка квалифицировалась в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом. Старты пройдут 26 июля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

После двух дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в таблице Китай (6-1-4).

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