Трамп назвал Олимпийские игры «испорченными» из-за транс-людей

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о том, что на Олимпийских играх — 2020 в Токио мужчины соревнуются против женщин.

«Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте. Очень скоро — мне очень не нравится это говорить — вы не увидите соревнующихся женщин… Они отбирают ваши права! Это движение за права женщин, такого позволять нельзя! Они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились», — приводит слова бывшего президента РИА «Новости».

Напомним, 43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио.

Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.

Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

До решения стать женщиной штангистка Лорел Хаббард носила имя Гэвин Хаббард. Хирургической операции по смене пола не было и все ограничилось гормональной терапией. Однако измененные правила МОК теперь позволяют Хаббард выступать на женских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры — 2024 в Париже станут первыми гендерно равными в истории.