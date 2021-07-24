Слуцкий пообещал помочь главному тренеру сборной России Карпину

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России, передает пресс-служба клуба из Татарстана.

«Если вдруг что-то как-то, всегда с огромным удовольствием готов оказать любую посильную помощь. Хотя она вряд ли ему понадобится, он очень квалифицированный, опытный, сильный специалист», — сказал Слуцкий.

Контракт Карпина действует до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России по футболу.