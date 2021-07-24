Российский гимнаст заплакал во время выступления на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления в квалификации на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Весной Далалоян травмировал ахиллово сухожилие, но восстановился к началу Олимпиады.

«Я не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ждал от себя большего, был уверен, что смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно», — приводят слова Далалояна «РИА Новости».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратная призерка чемпионатов мира в танцах на льду, канадка Кейтлин Уивер ответила Татьяне Навке в комментариях под постом в ее Instagram, в котором экс-фигуристка раскритиковала мужскую художественную гимнастику.