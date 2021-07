Лавров: теперь у нас команда называется ROC, эта аббревиатура обязывает побеждать на ОИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал запрет на использование слова «Россия» на Олимпийских играх в Токио.

«Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We Will Rock You. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – приводит слова Лаврова Telegram-канал политической партии «Единая Россия».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что некоторые мировые политики будут мучиться из-за формы сборной России на Олимпиаде в Токио.