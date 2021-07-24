Григорян считает, что Карпин будет вызывать Дзюбу в сборную, не смотря на их конфликт

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Григорян прокомментировал догадки о том, что новоиспеченный наставник сборной России Валерий Карпин откажется от вызова Артема Дзюбы в национальную команду из-за их конфликта, который произошел во время совместной работы в «Спартаке».

«Карпин проделал огромный путь как тренер «Спартака», потом карьера дала крюк и могла неизвестно как сложиться. Пошла в гору благодаря его качествам человеческим и тренерским — устремленность, квалификация и так далее. Я думаю, что в таких ситуациях люди только недальновидные судят по эмоциям. Я знаю его не близко, но достаточно, чтобы делать какие-то выводы. Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций. Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать», — приводит слова Григоряна «ВсеПроСпорт».

Григорян поразмышлял на счет возможной тактики Карпина, которую он может использовать в сборной.

«Он будет использовать футболиста, который ему нужен тактически. Что-то мне подсказывает, Валерий Георгиевич одной из ключевых схем выберет 4-3-3. Он больше верит в эту схему, в такой футбол. Если будет так, трудно сказать, есть ли место Дзюбе», — добавил Григорян.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев прокомментировал мнение о том, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин откажется от вызова Артема Дзюбы.