Комментатор Орлов — о конфликте Карпина и Дзюбы: личные моменты нужно засунуть глубоко

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о конфликте, произошедшем между Артемом Дзюбой и новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным во времена общей работы в «Спартаке». Напомним, нападающий тогда говорил о Карпине: «Для меня этого человека не существует».

«По идее, в сборной на первый план должны выходить профессиональные отношения. Личные моменты нужно засунуть глубоко... Эта же сборная страны! Все должно быть подчинено ее интересам. Какой смысл что-то припоминать? Надо выходить на профессиональный уровень! В свое время у Черчесова возникла ситуация с Игорем Денисовым. И тренер ошибся, не вернув его в команду. Денисов же соответствовал уровню сборной. Так что все нужно делать профессионально», — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Также Орлов ответил, есть ли в национальной команде альтернатива Дзюбе.

«Какой сборной? Он был капитаном той национальной команды. Сейчас — новый тренер, наверное, новый состав. Давайте подождем. В какой форме будет Дзюба, как он начнет сезон? Конечно, Карпин должен быть выше личных амбиций. Если форвард сильнее остальных, зачем же от него отказываться? Ну, если Дзюба сам не хочет — его право.

Лично я таких выражений не слышал. Вообще в подобных ситуациях проигрывает тот, кто такие вещи произносит. Но мне сложно судить. Повторю, на первый план выходит спортивный принцип. Не будет Дзюба тянуть, его и в сборную не позовут. То же самое касается и «Зенита». Все же логично», — сказал Орлов.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее бывший тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной команды.