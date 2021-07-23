Булыкин — о Карпине в сборной России: посмотрим, как у него получится

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.

«Желаю удачи Карпину на посту главного тренера сборной России. Посмотрим, как у него получится, а получиться должно хорошо, потому что от этого напрямую будет зависеть продление его контракта. Перед ним стоят две сложные задачи — отобраться на чемпионат мира и помочь РФС в такой сложный момент.

То, что он будет совмещать должности в национальной команде и в «Ростове», безусловно, скажется хуже на перспективах как клуба, так и сборной. Но, видимо, кроме Карпина РФС никого не смог найти. Все будет зависеть от него. Все мы верим, надеемся и хотим, чтобы наша сборная попала на мировое первенство в Катар и представляла там нашу страну.

По поводу перспектив Артема Дзюбы в сборной лучше у Карпина спросить. Я считаю, что тренер всегда должен вызывать лучших, а не своих любимчиков или тех, кого ему советуют друзья.

Предсказать стиль игры сборной России под руководством Карпина тяжело, потому что судить по «Ростову» не верно. Ясно, что у него в обойме будут лучшие футболисты страны, и он с ними может позволить любую схему и любой футбол», — заявил Булыкин «Газете.Ru»