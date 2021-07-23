Журова отреагировала на непоказ по телевидению сборной Украины на открытии ОИ

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова отреагировала на непоказ по телевидению сборной Украины на открытии Олимпиады, передает «Чемпионат.com».

«Не знаю, было это специально или нет, но в интернете рекламы не было. Какое-то количество болельщиков могло возмутиться, но это может быть и стечением обстоятельств, как карта России с Крымом, которую сначала изобразил МОК. Все почему-то видят в этом злой умысел», — сказала Журова.

Первый канал не стал показывать выход национальной команды Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио. Перед выходом украинской команды трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио

Ранее пресс-служба Первого канала рассказала, почему не был показан выход сборной Украины на открытии Олимпийских игр в Токио.