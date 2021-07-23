Немов о мужской художественной гимнастике: я за традиционные отношения

Четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о мужской художественной гимнастике.

«Очень сложный вопрос для меня. Я человек, который вырос в Советском Союзе, я все-таки за традиционные отношения. Конечно, для меня это, мягко говоря, непривычно. Но в Японии тоже есть мужская художественная гимнастика, она больше похожа на акробатику, там очень интересно и внешне в рамках приличия в моем понимании», — приводит слова олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяны Навка опубликовала в Instagram видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.