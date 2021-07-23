Валуев о Крыме в составе Украины на сайте Игр-2020: без реакции это оставлять нельзя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Эта ситуация заслуживает внимания, так как Крым – это часть России. И без реакции это оставлять нельзя. У нас есть МИД, который следит за такими вещами.

Я бы не хотел каждого руководителя международных спортивных организаций каким-то образом в отдельности комментировать. Как они воспринимают реальную действительность, пусть остается выбором этих людей и организаций.

Наша задача – всему миру, если он в чем-то ошибается, последовательно указывать на его ошибки. На спортсменов это никак не должно влиять. У них задача не читать СМИ, а готовиться к соревнованиям», — сказал депутат «Газете.Ru».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об Украине с Крымом на сайте Игр-2020.