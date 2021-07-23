Журова — о Крыме в составе России на карте ОИ: МОК старается не впускать политику в спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об опубликованной организаторами Олимпийских игр в Токио мировой карте, на которой Крым входит в состав России.

«У МОК задача одна: закончить все конфликты до начала соревнований. Они не хотят допустить ситуацию, которая произошла на чемпионате Европы по футболу в этом году, когда все обсуждали форму сборной Украины. Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами. МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали все абсолютно правильно и аккуратно», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Напомним, на официальном сайте Олимпиады — 2020 в разделе «расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте можно заметить, что Украина и Крым разделены границей.

Ранее Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал появление Крыма в составе России на карте Олимпиады.