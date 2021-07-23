Мать Радимова: матч России и Германии — это как «Запорожец» и «Мерседес»

Светлана Радимова, мать бывшего футболиста сборной России, а ныне главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова рассказала о своих эмоциях от матча Евро-96, в котором встречались Россия и Германия (0:3).

«Был такой матч, мы ездили на чемпионат Европы в 1996 году, и они играли в Манчестере. Играла наша сборная и сборная Германии. И сборная Германии их так возила, они так проиграли… Это как будто бы по полю ездили «Мерседес» и «Запорожец», и они соревновались. Это было так видно, и когда ты видишь, что твой ребенок мучается на этом поле, что ему так тяжело…

Я вот так же, как сейчас, просто не смогла досмотреть до конца, я вышла в подтрибунное помещение, стояла и рыдала. Какой-то мужчина проходил и говорит: «Вам плохо?» Я говорю: «Мне очень плохо». — «У вас что-то случилось?» — «Нет, не у меня. У нас». На трибуне, правда, их так поддерживали, мы кричали: «Мальчишки, давайте, вперед! Мы их в сорок пятом разбили, а вы тут не можете!» Но ничего не помогло. Этот матч, конечно, забыть невозможно», — приводит слова Радимовой официальный сайт РФС.

Напомним, в том матче Заммер открыл счет, а затем дважды отличился Клинсманн.

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