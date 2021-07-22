Свищев: мужская художественная гимнастика — это безумие, даже смотреть на это не хочу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о мужской художественной гимнастике.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяны Навка опубликовала в Instagram видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.

«Полностью согласен с мнением Татьяны Навки: мужская художественная гимнастика — это безумие. Я даже смотреть на это не захочу. У меня это будет вызывать определенное негодование. Это даже больше не соревнования, а шоу.

Некоторая часть населения меня сейчас проклянет, но я очень надеюсь, что у большинства россиян данное представление вызовет негодование и отторжение. Каждый человек должен заниматься своим делом.

Очень надеюсь, что мы это вообще никогда не увидим. Здравый ум все-таки должен победить, а это вещи, которые у меня не складываются в голове. В свободном обществе каждый извращается как может, но другой вопрос, что не надо превращать это в клоунаду и тем более пытаться транспонировать это на спорт.

Клоунада и спорт — вещи несовместимые. Спорт — это четкие установленные каноны, утвержденные комитетами и ассоциациями. Уверен, что наше многонациональное государство точно не примет тенденции развития спорта в таком направлении», — приводит слова депутата Sport24.

Ранее художественный гимнаст Кристофер Бенитес прокомментировал пост олимпийской чемпионки 2006 года по фигурному катанию Татьяны Навки о мужчинах, занимающихся художественной гимнастикой.