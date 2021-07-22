Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса одной рукой поднял коня на стадионе ЦСКА

Пауэрлифтер из России Денис Вовк, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что на канате протащил 40-тонный авиалайнер Airbus A319 на 4,3 метра, принял участие в акции московского ЦСКА, организованной для детей.

На арене армейского клуба он сначала предложил группе детей поднять в воздух маскота клуба – коня, а после этого сам сделал это правой рукой.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Дзагоев дебютировал за ЦСКА в 2008 году. В составе красно-синих 31-летний игрок трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).