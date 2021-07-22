Отказавшаяся от участия в Олимпиаде сборная изменила свое решение

Сборная Гвинеи выступит на Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает NRK.

22 июля министр спорта страны Санусси Бантама Соу заявил, что правительство получило гарантии от органов здравоохранения и дало согласие на участие африканских атлетов в Олимпиаде.

Гвинею на Играх-2020 представят пять спортсменов: Аиссата Деэн Конте (бег на 100 м), Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба – плавание), Мамаду Самба Ба (дзюдо).

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее сообщалось, что сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпийских играх из-за пандемии коронавируса.