Журова оценила слова главы WADA о ситуации с допингом в России

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что в России изменилась ситуация с допингом.

«Думаю, они же все видят, умные люди. Возможно, теперь сами убедились в подтасовках, которые были не со стороны России, а со стороны Родченкова. У меня были надежды, что к зимним Олимпийским играм в Пекине нам даже флаг вернут. В WADA поймут, что российская сторона выполняет свои обязательства», — сказала Журова.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.