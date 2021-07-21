Исинбаева призвала не тратить энергию и эмоции на критику Олимпийской деревни в Токио

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением по поводу критики Олимпийской деревни.

«Не стоит обращать внимания на антураж. Это логично, что здесь все маленькое, мы же в Японии. Странно ожидать европейских стандартов. Важно понимать, что все в одинаковых условиях, люксовых номеров там нет, ни у кого нет каких-либо привилегий. Так что лучше сконцентрироваться на предстоящих выступлениях, чем что-либо критиковать. Изменить существующие условия вряд ли удастся, так что не надо тратить энергию и эмоции на пустяки. Это мое мнение как участницы четырех Олимпиад», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Иностранные сотрудники Олимпиады и спортсмены, которые прибыли в Токио, жалуются на не самые лучшие условия проживания в Олимпийской деревне.

Поднималась тема с так называемыми «антисекс-кроватями», которые сделаны из картона и вроде как должны ломаться при прыжках на них. Правда, при этом односпальные кровати выдерживают 200 кг веса и от активности на них не выходят из строя — проверено некоторыми участниками Олимпиады опытным путем.

Но главные претензии были к размещению. Номера в отелях даже для спортсменов-олимпийцев оказались слишком узкими, а потолки в них низкими, а ведь для участников профессиональных соревнований отдых и восстановление являются важнейшим фактором для достижения хороших результатов.

Кроме того, возмутили спортсменов стены из гипсокартона, отсутствие качественного Интернет-сигнала, один санузел на большое количество людей и очереди на сдачу ПЦР-тестов, которые поначалу тут необходимо проходить ежедневно.

Ранее сообщалось, что футболистки двух стран первыми в истории Игр преклонили колено в честь BLM.