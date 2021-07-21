Полиция задержала подозреваемого в ограблении пилота «Формулы-1»

Британская полиция задержала подозреваемого в ограблении пилота команды «Формулы-1» «Макларен» Ландо Норриса после финала чемпионата Европы — 2020, сообщает RACINGNEWS365.

По информации издания, 24-летний мужчина был взят полицией 18 июля. Позднее его отпустили по залог, но в середине августа ему предстоит снова встретиться с представителями власти.

Отмечается, что правоохранительные органы продолжают расследование преступления. Полицейские намерены допросить человека, который сообщил офицерам, что инцидент был запечатлен на видеорегистратор, но пропал до того, как успел рассказать подробности.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После игры Норрис собирался покинуть стадион на своем автомобиле, но был остановлен двумя злоумышленниками, один из которых схватил пилота, а другой быстро сорвал с него часы, стоимость которых оценивается в £40 тыс.

Ранее Норрис рассказал о своем состоянии после ограбления.