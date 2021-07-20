Лещенко о тренере сборной России: хватит отдавать иностранцам миллионы

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о потенциальном назначение экс-наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды.

«Бердыев подходит нашей сборной. Он умеет ставить игру от обороны, это и нужно нашей команде. У нас в обороне играть некому, может он найдет кого-то из молодежи. Он фаворит на пост главного тренера. Казанцы при нем очень классно играли в еврокубках, побеждал «Барселону». Хватит нам уже иностранцев, у нас самих есть качественные специалисты. Уже были неудачные попытки, когда отдавали иностранцам миллионы, а результата не было», — приводит слова артиста «СЭ».

Последним клубом Бердыева был казанский «Рубин», который он возглавлял до 2019 года.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Зенита» Сергей Корниленко назвал идеальную кандидатуру на пост наставника сборной России.