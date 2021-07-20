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Капитан сборной России высоко оценил шансы Хабиба и Макгрегора перейти в регби

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John Locher/AP

Капитан сборной России по регби на Кубке мира — 2019 Василий Артемьев в интервью «Газете.Ru» оценил шансы бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора перейти в профессиональное регби.

Ранее Артемьев рассказывал, что в регби часто приходят из единоборств и легкой атлетики.

«Хабиб Нурмагомедов вполне мог бы проявить себя в регби. Я видел, как он играет в футбол — он очень хорошо координирован. Думаю, в регби у него тоже были бы шансы. Он не очень высокий и не очень габаритный, но у нас таких игроков много.

В команде по регби выступают 15 человек на поле — у каждого свое амплуа, и в зависимости от позиции есть определенные требования по габаритам.

Первый, второй и третий номера — это первая линия схватки: они больше всего толкаются с соперником. Эти ребята должны быть тяжелыми, сильными, широкоплечими — такие объемные дядьки!

Четвертый и пятый номера у нас должны быть очень-очень высокими, хорошо координированными, а также уметь неплохо прыгать. На элитном уровне регби это игроки за два метра ростом, с большим мышечным каркасом. Они делают главную работу в ловле мяча — их поднимают для этого другие игроки.

А есть девятый номер — это как раз самый негабаритный игрок, невысокий. По-русски его называют «полузащитник схватки». Это такой распасовывающий игрок, который постоянно наклоняется за мячом, выковыривает его из раков — так у нас называется борьба на земле за мяч. Этот игрок его достает, отдает партнерам, постоянно находится в движении и передает мяч.

Конечно, у Хабиба есть много физических данных и борцовских качеств, которые даже излишни для регби. Все-таки на этой позиции меньше вступают в единоборства и больше распасовывают. Но в целом он бы подошел для этой роли.

Либо Хабиб мог бы стать бегущим игроком. Я просто не видел, как быстро он бегает, но, если скорость позволяет, он мог бы сыграть на краю. В общем, с такими небольшими габаритами делать ему в схватке нечего. Он был бы игроком веера, как мы говорим, — с девятого по 15-й номер», — заявил Артемьев.

Также капитан сборной России высоко оценил шансы Макгрегора дебютировать в регби. В Ирландии этот вид спорта является одним из самых популярных.

«Я думаю, кстати, Конор реально мог поиграть в свое время в регби. Он похож на Хабиба по габаритам, но у него очень длинные руки, а это большой плюс для девятых номеров. Поэтому у него отличные антропометрические данные, и он достаточно худощав… Девятый номер из него вышел бы очень даже неплохой — сто процентов», — подытожил Артемьев.

Ранее легендарный регбист объяснил, почему не стал бы исполнять песни Алишера Моргенштерна перед матчем сборной даже в качестве устрашающего ритуала.

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