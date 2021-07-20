WADA блокировало участие российских спортсменов в Олимпиаде из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе данных, содержащихся в базе московской лаборатории (LIMS). Об этом заявил президент WADA Витольд Банька, сообщает ТАСС.

«Накануне Игр департамент WADA по разведке и расследованиям занимался тем, чтобы предоставить всю необходимую информацию международным федерациям, чтобы не допустить к участию в Играх спортсменов, против которых есть весомые доказательства о нарушении антидопинговых правил на основании операции LIMS», — добавил он.

14 июля Международная федерация плавания (FINA) объявила на официальном сайте о временном отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из Московской антидопинговой лаборатории. Позднее пловцы опротестовали решение и выиграли спор в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.