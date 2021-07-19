В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал попадание московского «Спартака» на лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

«Российский футбол — непредсказуемая вещь. Португальский чемпионат сильнее российского. У наших клубов нет уверенности в завтрашнем дне. «Спартак» может выиграть у «Бенфики», а потом проиграть тульскому «Арсеналу», — сказал Лебедев.

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка раунда состоится 2 августа.

Ранее экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о противостоянии московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.