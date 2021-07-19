Кафельников раскритиковал «нацию русских» за испорченный контейнер

Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин выложил пост в своем Twitter, в котором на приложенном фото видно, как контейнер для утилизации батареек в супермаркете превратили в мусорное ведро. Экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников раскритиковал сделавших этих людей и жестко высказался в адрес русской нации.

«В супермаркете рядом с нашим домом решили поддержать экологию. Установили контейнер для утилизации батареек. Итог», — написал Яшин.

«Иногда мне кажется, что, может, и ну его <...> всю нацию русских за вот такие действия, если мы на самом деле не понимаем наш русский язык? Не очень верится, что на такое способны даже таджики или узбеки», — написал Кафельников, ретвитнув фото на свою страницу в Twitter.

Ранее стало известно, что Евгений Кафельников стал дедушкой.