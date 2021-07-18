В Госдуме отреагировали на допуск российских пловцов на Игры-2020

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о снятии обвинений с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева в нарушении антидопинговых правил.

Парламентарий заявил, что судебное разбирательство помешало спортсменам подготовиться к предстоящей летней Олимпиаде в Токио.

«Вместо того, чтобы готовиться и сосредоточиться на спорте, они вынуждены были заниматься судами. Теперь нашим пловцам нужно сосредоточиться на подготовке и показать достойный результат. Может, у них проснется спортивная злость. Конечно, кому-то надо было все это именно перед Олимпиадой, хотя это старая история, давно были претензии», — цитирует Свищева ТАСС.

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории. 18 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что российским пловцам выплатят компенсацию после снятия отстранения.