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Брагин заявил, что у «Красной машины» и датской программы «Красная нить» много общего

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РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился мнением о футбольной сборной Дании, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы — 2020.

«На Евро много обсуждалась команда-открытие турнира – Дания. Справедливо сравнивалась наша программа «Красная машина» и датская программа «Красная нить», в них действительно много общего. Если правильно понимаю, примерно похожую программу теперь готовит российский футбол.

С помощью «Красной нити» и переходу на агрессивную схему «4-3-3» Дания вернулась в элиту мирового футбола за полтора десятилетия. В хоккее «Красная машина» была официально запущена в 2018 году. У нас все интенсивнее – уверен, что результаты она принесет уже в ближайшие годы.

Например, одной из основных идей программы «Красная нить» было внедрение игр на ограниченном пространстве для увеличения интенсивности, количества касания мяча и, как следствие, улучшения технических навыков. Такие же принципы включены и в программу «Красная машина», а именно, игры поперек поля, упражнения на ограниченном пространстве», – цитирует наставника РИА «Новости».

Датчане на Евро дошли до полуфинала, где проиграли в дополнительное время сборной Англии (1:2).

«Красная нить» — программа подготовки футболистов в Дании. «Красная машина» — программа подготовки хоккеистов России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о разнице между сборной России и игравшими в финале чемпионата Европы — 2020 Англией и Италией.

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