Гилерме заявил, что Черчесов сделал его виноватым в поражении от Сербии

Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал о своей реакцию на замену в матче Лиги наций против сборной Сербии (0:5), передает Sport24.

Напомним, встреча прошла осенью 2020 года.

«Со мной такое случилось в первый раз. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного», — сказал Гилерме.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России. За сборную России вратарь выступает с 2016 года. Он не попал в заявку команды на Евро-2020, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал о том, что у него были проблемы личного характера.