Кержаков заявил, что Аршавин без тренировок стал бы основным в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков, ранее выступавший за петербургский «Зенит», считает, что его экс-одноклубник Андрей Аршавин и сейчас бы смог ярко играть в команде Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Смог бы Аршавин поиграть еще сезон-другой? Конечно же, смог. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава», — приводит слова специалиста сайт Российского футбольного союза (РФС).

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).

Ранее Андрей Аршавин высказался о причинах неудач петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.